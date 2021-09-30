Капелло назвал Миранчука ленивым

Теги аталантаалексей миранчукфабио капелло

Капелло назвал Миранчука ленивымФото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Экс-тренер сборной России, "Милана", "Ромы", "Ювентуса" и мадридского "Реала" Фабио Капелло поделился мнением о российском хавбеке "Аталанты" Алексее Миранчуке.

В эфире телеканала Sky Sport Капелло и Антонио Конте рассуждали насчет игры бергамасков против "Янг Бойз" в Лиге чемпионов. В ходе обсуждения Конте вспомнил Миранчука.

Тогда Капелло заявил: "У него отличные игровые качества. Жаль, что он немного ленив".

Конте заметил: "Обычно, работая с Гасперини, ленивые игроки со временем становятся лучше".

В текущем сезоне Миранчук сыграл 4 матча в Серии А, в которых не сумел отметился голевыми действиями.

Также не пропустите: Шварц ярко высказался об основном конкуренте "Зенита" в борьбе за чемпионство. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" потерпел рекордные для Италии убытки

"Интер" потерпел рекордные для Италии убытки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов