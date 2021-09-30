Капелло назвал Миранчука ленивым

Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Экс-тренер сборной России, "Милана", "Ромы", "Ювентуса" и мадридского "Реала" Фабио Капелло поделился мнением о российском хавбеке "Аталанты" Алексее Миранчуке.

В эфире телеканала Sky Sport Капелло и Антонио Конте рассуждали насчет игры бергамасков против "Янг Бойз" в Лиге чемпионов. В ходе обсуждения Конте вспомнил Миранчука.

Тогда Капелло заявил: "У него отличные игровые качества. Жаль, что он немного ленив".

Конте заметил: "Обычно, работая с Гасперини, ленивые игроки со временем становятся лучше".

В текущем сезоне Миранчук сыграл 4 матча в Серии А, в которых не сумел отметился голевыми действиями.

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