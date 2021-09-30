Капелло назвал Миранчука ленивым
Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен
Экс-тренер сборной России, "Милана", "Ромы", "Ювентуса" и мадридского "Реала" Фабио Капелло поделился мнением о российском хавбеке "Аталанты" Алексее Миранчуке.
В эфире телеканала Sky Sport Капелло и Антонио Конте рассуждали насчет игры бергамасков против "Янг Бойз" в Лиге чемпионов. В ходе обсуждения Конте вспомнил Миранчука.
Тогда Капелло заявил: "У него отличные игровые качества. Жаль, что он немного ленив".
Конте заметил: "Обычно, работая с Гасперини, ленивые игроки со временем становятся лучше".
В текущем сезоне Миранчук сыграл 4 матча в Серии А, в которых не сумел отметился голевыми действиями.
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
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|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
|39
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|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17