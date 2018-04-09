Капелло назвал преемников Месси и Роналду

Теги фабио капеллолионель мессикриштиану роналдунеймаркилиан мбаппе

Капелло назвал преемников Месси и РоналдуИзвестный итальянский тренер Фабио Капелло назвал преемников лучших футболистов современности - Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Кто придет на смену Месси и Роналду? Я думаю, что это будут Мбаппе и Неймар. Они больше всего напоминают мне Лео и португальца соответственно. Они все еще прогрессируют, я вижу их в качестве будущих обладателей "Золотого мяча", - цитирует 71-летнего специалиста gianlucadimarzio.com.

Напомним, Роналду выразил свое недовольство действиями Зидана. | soccernews.ru

комментарии
Алессандро Дель

полностью согласен! хотя с другой стороны талантливых и техничных молодых очень много просто пока им чего то не хватает ) и это учитывая то что за свои клубы они феерично выстреливают практически каждый матч! а по поводу следующих Лео И Рони мне больше кажется что Салах еще годик пульнет и вот он как раз сможет ))

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Да-с...При такой конкуренции Крис и Лео будут получать золотые мячи до 40 лет.

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