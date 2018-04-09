Капелло назвал преемников Месси и Роналду

Известный итальянский тренер Фабио Капелло назвал преемников лучших футболистов современности - Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Кто придет на смену Месси и Роналду ? Я думаю, что это будут Мбаппе и Неймар . Они больше всего напоминают мне Лео и португальца соответственно. Они все еще прогрессируют, я вижу их в качестве будущих обладателей "Золотого мяча ", - цитирует 71-летнего специалиста gianlucadimarzio.com.

Напомним, Роналду выразил свое недовольство действиями Зидана. | soccernews.ru