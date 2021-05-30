Капелло назвал причину поражения "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Челси" (0:1).

"Тухель смог добиться максимум из футболистов, на которых "Челси" потратил большие деньги. Я думаю, что Гвардиола ошибся со стартовым составом. Гюндоган не смог полноценно сыграть опорного полузащитника. Стоунз не умеет обороняться, а Гюндоган не сумел стать своего рода фильтром для него. Во втором тайме "Манчестер Сити" выглядел более сбалансированно, но первый тайм они подарили "Челси". В концовке тайма они вполне могли проигрывать со счетом 0:2", - приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

Напомним, что победу "Челси" принес Кай Хаверц, который забил гол на 42-й минуте.

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