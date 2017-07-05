Капелло: "Не мог донести свои мысли футболистам сборной России"

Известный итальянский тренер Фабио Капелло рассказал о том, как важна адаптация к новому месту работы.

В частности, специалист считает, что языковой барьер может создать немало проблем при работе. Именно так у Капелло и было в сборной России, заявил наставник.

"Основываясь на своем опыте, могу сказать, что в Италии надо привыкать к городу, где ты работаешь. Между работой в "Роме", "Ювентусе" и "Милане" есть огромная разница. Если отправляешься в другую страну, например, в Испанию, надо четко представлять, куда ты едешь. Футболисты привыкли к тому или иному подходу, там другой футбол, другая культура, другие особенности работы с прессой... В Италии разница между "Ромой" и "Миланом" велика, но между Италией и Испанией она куда больше. Естественно, если едешь тренировать в Англию, то нужно представлять тамошние обычаи и все в таком духе.

У тебя могут быть свои идеи, футбольная философия и манера управления командой, но важно понимать, где ты работаешь. В противном случае возникнут серьезные проблемы. Когда я руководил сборной России, два футболиста знали испанский, еще двое говорили по-английски. С игроками я общался только через переводчика. В таких условиях нельзя толком донести свои мысли, причем не так уж важно, переживает ли команда плохие времена или хорошие", - отметил он. | http://soccernews.ru