Капелло не собирается тренировать "Милан"

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Капелло не собирается тренировать "Милан"

Главный тренер "Цзянсу Сунин" Фабио Капелло не собирается тренировать "Милан", с которым его связывают слухи в итальянских СМИ.

"Я не вернусь в "Милан", я хочу тренировать другую команду в конце карьеры. Мне предложили спасти от вылета "Цзянсу Сунин", и мне это удалось. Это моя миссия. По контракту у меня остался год, после этого я отправлюсь в отпуск" - цитирует Капелло Tuttomercatoweb.

Напомним, что главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла близок к отставке из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона.

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