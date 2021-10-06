Капелло не верит в перспективы "Ювентуса" на скудетто

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Экс-тренер "Милана", "Реала" и "Ювентуса" Фабио Капелло не верит в перспективы туринского клуба в нынешнем сезоне итальянской Серии А.

"Ювентус" выбыл из гонки? Для меня – да. Он уже очень далеко от вершины таблицы и впереди много команд. Это очень упорный чемпионат, и если вам нужно набирать очки в Неаполе, Милане, Интере и Риме, все становится сложно", – заявил итальянский специалист.

Напомним. что в Серии А сейчас лидирует "Наполи", который выиграл все восемь матчей в нынешнем сезоне и набрал 21 очко, у "Ювентуса" на 10 баллов меньше - 11.

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