Капелло не верит в "Зенит" в матче с "Челси"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Экс-наставник мадридского "Реала", "Милана" и сборной России Фабио Капелло поделился мнением о шансах "Зенита" в матче с "Челси" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Это будет очень тяжелый матч для «Зенита». Я смотрел последнюю игру "Челси" в английской премьер-лиге, они сейчас реально очень мощные.

Очень тяжело забивать в их ворота. Думаю, здесь без шансов для "Зенита", слишком трудно. Я надеюсь, если "Зенит" сыграет очень хорошо в этой встрече, за какой-то результат цепляться возможно, но это все равно будет невероятно сложно", — сказал итальянский специалист.

Игра "Челси" – "Зенит" пройдет сегодня, 14 сентября в Лондоне, начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

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