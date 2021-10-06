Капелло недоволен отношением Доннаруммы по отношению к "Милану"

Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Экс-тренер "Милана" Фабио Капелло рассказал, как на "Сан-Сиро" будут встречать итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму в игре Лиги наций между сборными Италии и Испании.

"Джанлуиджи просил, чтобы его не освистывали? Надеюсь, его просьба будет удовлетворена, потому что этот игрок внес значительный вклад в успех сборной на Евро.

Но я должен отметить – он повел себя неблагодарно по отношению к "Милану", перейдя в ПСЖ. Учитывая все то, что клуб сделал для него, для его семьи, стоило повести себя по-другому", – сказал Капелло.

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