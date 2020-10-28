Капелло: "Несправедливо, что одни клубы играют в еврокубках со зрителями, а другие - нет"

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался по поводу отсутствия болельщиков на матчах еврокубков в некоторых странах.

Напомним, из-за пандемии в некоторых странах болельщикам не позволено посещать матчи.

"Шахтер" и "Интер" играли с 15 тысячами фанатов. Думаю, они помогли. Домашние команды всегда имеют преимущества.

"Интер" и другие итальянские клубы вынуждены играть без зрителей. Домашние болельщики могут влиять на арбитров. Это большая несправедливость.

Я придаю этому большое значение, фанаты могут оказать влияние", - заявил Капелло.

Ранее стало известно, что на матче дортмундской "Боруссии" с "Зенитом" фанаты также будут отсутствовать.

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