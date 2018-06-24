Капелло: "Неймар - симулянт"

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о симуляциях форварда сборной Бразилии Неймара.

" Для меня он является симулянтом. Он с легкостью оказывается на земле. Но несмотря на это, он продолжает оставаться отличным игроком, который решает судьбу матчей ", - приводит слова 72-летнего специалиста Le 10 Sport.

Напомним, Тиаго Силва рассказал о конфликте с Неймаром. | soccernews.ru