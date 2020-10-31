Капелло - о противостоянии Рамоса и Лукаку: "Будет крепкое столкновение поездов"
Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Интером".
"Это будет интересная игра для обеих команд. "Реалу" нужно опасаться Лаутаро и Лукаку, особенно Лукаку. Он очень силён и быстр, отлично укрывает мяч спиной, быстро разворачивается, он крупный. Это хороший соперник для Рамоса. Они должны играть в одной зоне. Будет крепкое столкновение поездов, как говорят в Испании", - приводит слова Капелло AS.
Матч "Реал" - "Интер" состоится во вторник, 3 ноября, в Мадриде. Начало - в 23:00 по московскому времени.
Лукаку рискует пропустить игру мышечного повреждения.
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