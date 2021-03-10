Капелло о Роналду и Рабьо: "Непростительная ошибка"

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Капелло о Роналду и Рабьо: "Непростительная ошибка"Экс-наставник "Ювентуса", "Милана" и "Реала" Фабио Капелло прокомментировал ситуацию со штрафным "Порту", который привел к вылету "старой синьоры" из Лиги Чемпионов.

Напомним, в стенку стояли Криштиану Роналду и Рабьо. Во время удара, португалец отвернулся от бьющего и мяч прошел у него между ног.

"Непростительная ошибка. Раньше в стенку ставили тех, кто не боится мяча. Рабьо и Роналду испугались удара и отпрыгнули в сторону, повернулись к бьющему спинами. Это непростительно", – приводит слова Капелло Football Italia.

"Ювентус" второй сезон подряд вылетает из Лиги Чемпионов на первой стадии плей-офф.

Подробности матча: "Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
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