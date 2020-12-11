Капелло обратился к умершим Паоло Росси и Диего Марадоне

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Капелло обратился к умершим Паоло Росси и Диего Марадоне

Известный тренер Фабио Капелло передал шуточное послание двум легендарным футболистам - Паоло Росси и Диего Марадоне.

Итальянец ушёл из жизни 9 декабря в возрасте 64 лет из-за рака лёгких. Аргентинец умер 25 ноября в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.

"Вы тренируетесь? Вам там весело? Тренируйтесь как следует, потому что когда я доберусь, то заставлю вас побегать", - сказал Капелло

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