Капелло объяснил неудачи сборной Англии на крупных турнирах
Бывший наставник сборной Англии Фабио Капелло порассуждал о причинах постоянных неудач "трёх львов" на Чемпионатах Мира и Европы.
"Футболка сборной Англии очень давит. Слишком много лет прошло после победы на ЧМ-1966. Теперь это стало проблемой, потому что все ждут повторения того успеха. Всегда, всегда, всегда. Важно играть без этого давления, более свободно. Здесь много психологии, но, если честно, мне кажется, что проблема Англии в том, что игроки приезжают на турнир уставшими. Они проводят много матчей за клуб и всегда борются до конца. Мне нравилось это", - приводит слова итальянца The Guardian.
73-летний Капелло возглавлял английскую сборную с 2008 по 2012 год. На последнем мундиале в России команда заняла четвёртое место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18