Капелло оценил дебют Миранчука за "Аталанту"
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о дебюте российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в составе итальянского клуба. Хавбек сыграл около 12 минут в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланда" (4:0) и успел забить гол.
"Он сыграл несколько минут за "Аталанту", реально очень важно, что он вернулся на поле после травмы. Миранчук забил фантастический гол. Я разговаривал с главным тренером его команды Гасперини, он очень счастлив за Алексея", — приводит слова Капелло "Спорт-экспресс".
25-летний Миранчук перешел в "Аталанту" несколько недель назад из московского "Локомотива". Сумма трансфера составила 14,5 миллионов евро. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года.
Не пропустите: "Здорово вернуться в игру". Миранчук - о матче "Аталанты" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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