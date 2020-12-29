Капелло оценил форвардов "Ювентуса"

Экс-главный тренер "Ювентуса" Фабио Капелло дал оценку нападающему туринцев Пауло Дибале.

"Если Паоло чувствует себя хорошо, то он способен практически на все. Даже в связке с Моратой и Роналду. Несмотря на то, что и Криштиану и Дибала почти не помогают в обороне, другие игроки поддерживают их, когда они в хорошей форме.