Капелло оценил игру Дзюбы в матче с "Лацио"

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Зенитом" и "Лацио".

Напомним, что игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей 1:1.

"Зенит" провёл хороший матч. Забили отличный гол, были близки к победе. Но затем допустили ошибку, и "Лацио" сравнял счёт. Но я бы хотел отметить Дзюбу, он был очень важен для команды в этой встрече. Он сделал очень важный ассист. Когда Дзюба находится в штрафной - это реально опасно", - сказал Капелло.

Стоит отметить, что в матче с "Лацио" безголевая серия Дзюбы достигла 657 минут.

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