Капелло оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что российская команда сможет выйти в плей-офф Чемпионата Мира-2018.
"Я видел жеребьевку, Россия пройдет первый раунд. Это было бы еще одним успехом для страны, которая вложила значительные средства в футбол. Не должно быть никаких проблем. Россия - великая страна с великими людьми. Страна много инвестировала средств в проведение чемпионата мира, а безопасность там очень хорошая. Они хотят произвести большое впечатление на весь мир, который будет следить за турниром. Чемпионат будет отличным", - приводит слова Капелло официальный сайт ФИФА.
Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0