Капелло оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что российская команда сможет выйти в плей-офф Чемпионата Мира-2018.

"Я видел жеребьевку, Россия пройдет первый раунд. Это было бы еще одним успехом для страны, которая вложила значительные средства в футбол. Не должно быть никаких проблем. Россия - великая страна с великими людьми. Страна много инвестировала средств в проведение чемпионата мира, а безопасность там очень хорошая. Они хотят произвести большое впечатление на весь мир, который будет следить за турниром. Чемпионат будет отличным", - приводит слова Капелло официальный сайт ФИФА.

Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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