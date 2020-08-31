Капелло оценил шансы Миранчука заиграть в чемпионате Италии

Бывший тренер "Ювентуса" и сборной Россия Фабио Капелло поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту".

"Я очень рад за Алексея. Хорошо, что он перешел именно в "Аталанту" — это организованная команда. Там работает квалифицированный тренер. Алексей — игрок уровня Лиги Xемпионов, это шаг вперед для него. Здорово, что он переехал в итальянский чемпионат, это сильная лига. Я надеюсь, что Миранчук добьется успеха", - приводит слова Капелло "Спорт-Экспресс".

Напомним, что клубы договорились о трансфере игрока за 14,5 миллионов евро. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, 24-летний Миранчук подпишет с итальянским клубом личный контракт.

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