Капелло оценил шансы "Реала" выиграть Лигу чемпионов
Бывший главный тренер "Реала" Фабио Капелло поделился мнением о шансах королевского клуба стать победителем Лиги чемпионов после победы по сумме двух встреч над "Челси" (3:1, 2:3) в четвертьфинале.
"В таких матчах, как "Реал" - "Челси", малейшая ошибка может привести к поражению, как бы вы не готовились. Порой вас спасает вратарь, так как это делал Куртуа. Обе команды были очень хорошо готовы к игре, а затем Анчелотти провел отличные замены.
У "Реала" отличная команда с невероятным нападающим. Ранее они не были фаворитами для меня, но теперь могут стать", - приводит слова Капелло Sky Sports Italia.
В полуфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с победителем пары "Атлетико" - "Манчестер Сити" (первый матч - 0:1).
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