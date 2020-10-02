Капелло оценил шансы российских команд в групповом этапе Лиги Чемпионов
Бывший наставник сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от выступления команд из РПЛ в групповом этапе Лиги Чемпионов.
Напомним, что по итогам жеребьёвки российским клубам достались следующие соперники.
- "Краснодар" - "Севилья", "Челси", "Ренн";
- "Зенит" - "Боруссия Д", "Лацио", "Брюгге";
- "Локомотив" - "Бавария", "Атлетико", "РБ Зальцбург".
"Думаю, для "Краснодара" будет очень сложно выйти в следующий раунд. Группа "Зенита" - одна из самых сбалансированных в Лиге Чемпионов. Полагаю, ситуация у "Зенита" получше. Что касается "Локомотива", то здесь без шансов. Очень тяжёлая группа", - сказал Капелло.
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