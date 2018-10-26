Капелло оценил шансы "Зенита" на чемпионство

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался о шансах "Зенита" на победу в РПЛ.

"У "Зенита" отличные шансы на чемпионство. Они заслуженно занимают первую позицию и сомневаюсь, что они ее упустят" - приводят слова Капелло российские СМИ.

Напомним, что после 11 туров "Зенит" находится на 1-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков.

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