Капелло отреагировал на информацию о возможном возвращении в сборную России

Теги россияфабио капелло

Капелло отреагировал на информацию о возможном возвращении в сборную РоссииФото: инстаграм Капелло

Итальянец Фабио Капелло отреагировал на слухи о том, что он хотел бы вернуться на пост тренера сборной России.

"Желание поработать в России? Нет-нет-нет-нет, я ничего не могу говорить о сборной России. Я вообще сейчас на отдыхе в Испании. Вам большое спасибо!" - заявил Капелло.

Напомним, что Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год.

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