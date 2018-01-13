Капелло поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ

Главный тренер "Цзянсу Сунин" Фабио Капелло поделился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

"Локомотив" может стать чемпионом России в этом сезоне. Преимущество команды перед вторым местом довольно большое. Но впереди ещё много матчей. Это важно. Некоторые команды могут приобрести хороших игроков для второй части сезона" - сказал Капелло.

Напомним, что за 10 туров до окончания чемпионата России "Локомотив" опережает "Зенит" и "Спартак" на 8 очков.

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