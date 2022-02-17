Капелло поделился ожиданиями от матча "Барселоны" с "Наполи"

Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от матча 1\16 финала Лиги Европы между "Барселоной" и "Наполи".

"Интересно посмотреть, как "Барселона" сыграет против сильной защиты "Наполи", которая является лучшей в Италии.

Мне любопытно, как "Барселона" Хави сыграет против итальянской команды, я видел, как его команда очень хорошо сыграла против "Атлетико Мадрид", и мне также интересно посмотреть, как играют молодые Педри и Гави", - сказал итальянец.

Игра начнется сегодня, 17 февраля, в 20:45 (мск).

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