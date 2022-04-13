Капелло похвалил Эмери

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Капелло похвалил Эмери

Фото: твиттер Эмери\Автор неизвестен

Экс-тренер сборной России, "Милана" и "Реала" Фабио Капелло поделился мнением о работе, которую проделывает в "Вильярреале" Унаи Эмери.

"Когда Эмери играет в кубках, он великолепный тренер. Он создан для них. В чемпионате Испании у него возникают трудности. Но в кубках он совершенно прекрасно читает игру каждого соперника.

Я очень хорошо помню, как Эмери был в "Спартаке". Но спрашивать о том, почему у него не получилось, нужно у него. Могу только судить о том, что у него выходит делать здесь и сейчас", - сказал итальянец.

Напомним, что вчера "Вильярреал" под руководством Эмери выбил из 1\4 финала Лиги чемпионов "Баварию".

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