Капелло порассуждал об уходе Роналду из "Ювентуса"

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Капелло порассуждал об уходе Роналду из "Ювентуса"

Фото твиттер Daily Star Sport

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мыслями о том, что "Ювентус" покинул форвард Криштиану Роналду.

"Полагаю, он понял, какой сейчас уровень у "Ювентуса", и увидел отсутствие перспектив бороться на международном уровне. Команда три года подряд неудачно выступала в Лиге Чемпионов. Вероятно, поэтому он решил уйти. Я всегда уважал чемпионов. По моему мнению, великие чемпионы помогают команде побеждать, однако один игрок без прекрасного оркестра за спиной не может постоянно делать результат", - приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

36-летний Роналду сыграл 134 матча за "Ювентус", забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Звёздный португалец спустя 12 лет вернулся в "Манчестер Юнайтед", за который он уже выступал с 2003 по 2009 год.

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