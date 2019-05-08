Капелло: "После матча с "Барселоной" ликовали не только в Ливерпуле, но и в Мадриде"

Известный итальянский тренер Фабио Капелло уверен, что результат ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной" очень обрадовал фанатов мадридского "Реала".

"После этого матча ликовали не только в Ливерпуле, но и в Мадриде. Для болельщиков было бы трагедией, если "Барселона" выиграла бы Лигу Чемпионов в их городе", - цитирует Капелло Goal.com.

Напомним, что в финале ЛЧ "Ливерпуль" сыграет с победителем пары "Аякс" - "Тоттенхэм".

Матч состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" - домашней арене мадридского "Атлетико".

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