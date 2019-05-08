Капелло: "После матча с "Барселоной" ликовали не только в Ливерпуле, но и в Мадриде"
Известный итальянский тренер Фабио Капелло уверен, что результат ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной" очень обрадовал фанатов мадридского "Реала".
"После этого матча ликовали не только в Ливерпуле, но и в Мадриде. Для болельщиков было бы трагедией, если "Барселона" выиграла бы Лигу Чемпионов в их городе", - цитирует Капелло Goal.com.
Напомним, что в финале ЛЧ "Ливерпуль" сыграет с победителем пары "Аякс" - "Тоттенхэм".
Матч состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" - домашней арене мадридского "Атлетико".
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4