Капелло предлагает действовать радикально с невакцинированными футболистами

Экс-тренер сборной России, "Милана" и мадридского "Реала" Фабио Капелло призвал действовать более радикально с футболистами, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса.

"Отказ от вакцинации – это эгоизм. Если полицейские обязаны прививаться, то я не понимаю, с чего футболистам быть исключением.

Непривитые вредят обществу. Зарплату таких футболистов надо урезать.

Я не думаю, что Серию А приостановят. Привитые легче переносят болезнь и быстрее выздоравливают", – сказал итальянец.

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