Капелло предлагает действовать радикально с невакцинированными футболистами

1 Теги фабио капеллокоронавирус

Капелло предлагает действовать радикально с невакцинированными футболистамиЭкс-тренер сборной России, "Милана" и мадридского "Реала" Фабио Капелло призвал действовать более радикально с футболистами, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса.

"Отказ от вакцинации – это эгоизм. Если полицейские обязаны прививаться, то я не понимаю, с чего футболистам быть исключением.

Непривитые вредят обществу. Зарплату таких футболистов надо урезать.

Я не думаю, что Серию А приостановят. Привитые легче переносят болезнь и быстрее выздоравливают", – сказал итальянец.

Также не пропустите: Люк де Йонг отказался переходить в "Кадис". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Капелле радикально ввести жижу в язык. Может триндеть меньше станет!?

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мората останется в "Ювентусе"

Мората останется в "Ювентусе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов