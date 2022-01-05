Капелло предлагает действовать радикально с невакцинированными футболистами
Экс-тренер сборной России, "Милана" и мадридского "Реала" Фабио Капелло призвал действовать более радикально с футболистами, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса.
"Отказ от вакцинации – это эгоизм. Если полицейские обязаны прививаться, то я не понимаю, с чего футболистам быть исключением.
Непривитые вредят обществу. Зарплату таких футболистов надо урезать.
Я не думаю, что Серию А приостановят. Привитые легче переносят болезнь и быстрее выздоравливают", – сказал итальянец.
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|26
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|Фиорентина
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