Капелло прокомментировал игру Месси в матче с Исландией
Известный тренер Фабио Капелло высказался об игре Лионеля Месси в матче с Исландией (1:1).
"Месси испытывал давление после хет-трика Роналду. Криштиану хотел добиться большего, ведь раньше он много голов на мундиалях не забивал. Полузащита сборной Аргентины сыграла плохо, медленно, каждый раз пытаясь пройти по центру, чтобы передать мяч Месси. Думаю, что Лионель более способный футболист, чем Роналду, но аргентинская команда ему не помогает" - приводит слова Капелло Football Italia.
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|Испания
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|Марокко
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|0
|Группа C
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|1
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|Дания
|1
|3
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|Австралия
|1
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|Группа D
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|1
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|3
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|1
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|1
|0
|4
|Германия
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Панама
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0