Капелло прокомментировал уход Зидана из "Реала"
Фото твиттер "Реала"
Бывший наставник мадридского "Реала" Фабио Капелло высказался о том, что Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "сливочных".
"Я был удивлён его отставкой. Зидан добился невероятных достижений с командой. Он выиграл всё, при нём "Реал" действовал хорошо. Но когда ты не получаешь должного доверия от людей, с которыми работаешь, это не может нравиться. У меня аналогичная ситуация была в "Милане", - приводит слова Капелло AS.
48-летний Зидан покинул "Реал" в конце мая, расторгнув контракт, рассчитанный ещё на один сезон.
На посту главного тренера "бланкос" француз выиграл 11 трофеев.
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