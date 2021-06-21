Капелло прокомментировал уход Зидана из "Реала"

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Капелло прокомментировал уход Зидана из "Реала"

Фото твиттер "Реала"

Бывший наставник мадридского "Реала" Фабио Капелло высказался о том, что Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "сливочных".

"Я был удивлён его отставкой. Зидан добился невероятных достижений с командой. Он выиграл всё, при нём "Реал" действовал хорошо. Но когда ты не получаешь должного доверия от людей, с которыми работаешь, это не может нравиться. У меня аналогичная ситуация была в "Милане", - приводит слова Капелло AS.

48-летний Зидан покинул "Реал" в конце мая, расторгнув контракт, рассчитанный ещё на один сезон.

На посту главного тренера "бланкос" француз выиграл 11 трофеев.

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