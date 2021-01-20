Капелло прокомментировал вероятный трансфер Кокорина в "Фиорентину"
Экс-тренер сборной России Фабио Капелло высказался о перспективах Александра Кокорина в итальянской Серии А.
"Не знаю, возможен ли переход Кокорина в "Фиорентину".
Вы знаете Александра, нужно ждать конкретных действий от итальянцев. Не очень понимаю, почему я должен говорить о Кокорине. Как игрок он мне нравится. Вот если он подпишет контракт с "Фиорентиной", тогда можно будет поговорить об этом.
Может ли он заиграть в Италии? Серия А — разная. Миранчук, например, прогрессирует от матча к матчу, понимает требования клуба и итальянского футбола в целом.Посмотрим, как справится Кокорин, если перейдет в "Фиорентину". Нужно подождать", — сказал в разговоре с "СЭ" Капелло.
Напомним, Кокорин перешел в "Спартак" летом 2020 года на правах свободного агента. За это время футболист успел сыграть 10 матчей и отметиться 2 голами и 2 результативными передачами.
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