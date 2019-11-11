Капелло раскритиковал Роналду

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Капелло раскритиковал Роналду

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло остался недоволен поведением форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду после замены в матче 12-го тура Серии А против "Милана".

Напомним, что португалец проигнорировал скамейку запасных и ушёл сразу в раздевалку. Более того, как выяснилось позднее, футболист покинул стадион, не дожидаясь финального свистка.

"То, что сделал Роналду, было некрасиво. Чемпион должен оставаться чемпионом даже если уходит с поля. Он должен уважать как минимум своих партнёров по команде", - цитирует Капелло Calciomercato.

В текущем сезоне 34-летний Роналду провёл 14 матчей за "Ювентус", забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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