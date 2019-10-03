Капелло рассказал о попытке переманить Месси в "Ювентус"

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло признался, что в начале прошлого десятилетия пытался арендовать для "Ювентуса" нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я впервые увидел Месси на Кубке Гампера, когда ему было 16 лет. Тогда он вышел на поле и фанаты сошли с ума. Я подошёл к Райкарду и спросил, не могут ли они отдать Месси нам в аренду. У них тогда была проблема с количеством игроком без паспорта Евросоюза, которых они могли бы встроить в состав, но Райкард сказал мне, что они всё равно найдут способ выпускать Месси на поле", - цитирует Капелло Football Italia.

Напомним, что Месси всю карьеру провёл в "Барселоне" и выиграл с командой 34 трофея.

Что касается Капелло, то он возглавлял "Ювентус" с 2004 по 2006 год.

Не пропустите: Месси продлил безголевую серию в противостоянии с "Интером" до 4 матчей. | http://soccernews.ru