Капелло рассказал, за каких игроков сборной России он будет болеть персонально
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, за каких игроков национальной команды он будет болеть персонально.
"Буду сопереживать сборной России на Чемпионате Мира и персонально болеть за двух ребят. За кого именно? За Акинфеева и Самедова. Почему? На Чемпионате Мира в Бразилии они совершили ошибки, которые не свойственны этим ребятам. Те ошибки стали для нас роковыми, мы не смогли выйти из группы, а сами игроки очень переживали. Искренне желаю им показать свои лучшие качестве у себя дома, перед своими болельщиками" - сказал Капелло.
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Уругваем и Египтом.
Не пропустите: Капелло: "Это не стечение обстоятельств, что позволил Головину дебютировать в сборной в 18 лет". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная России на пороге домашнего мундиаля: верить в лучшее, готовиться к худшему
-
До Чемпионата Мира остался один день: что нельзя пропустить 13 июня
-
Главные новости дня: 12 июня
-
Двукратные чемпионы мира готовы удивить Россию: представление сборной Уругвая
-
Стартует турнир прогнозов на Чемпионат Мира 2018! Анонс 1 тура
Лента новостей
-
Стало известно, во сколько России обошелся ЧМ-2018
-
Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России
-
Открытие ЧМ-2018 посетят главы более 20 государств
-
"Аякс" повесил ценник на де Лигта и де Йонга
-
Лопетеги определился с будущим Асенсио и Иско
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника "Барселоны"
-
Сборная России на пороге домашнего мундиаля: верить в лучшее, готовиться к худшему
-
ФИФА назвала пять игроков сборной России, от которых будет зависеть результат команды на ЧМ
-
Бускетс высказался о словах Бартомеу, который пожелал Аргентине победы на ЧМ-2018
-
Испанские СМИ узнали решение, которое принял Гризманн по своему будущему
-
"Барселона" расширила список альтернатив Силлессену
-
В Москве начали выбирать хозяина ЧМ-2026
-
"Реал" намерен снизить цену на Левандовски
-
Перес готов увести у "Барселоны" ее очередную трансферную цель
-
Болт рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018 в России
-
Два клуба готовы заплатить 60 миллионов евро за Силлессена
-
Нигматуллин: "Сборная Аргентины - команда, в которой играют друзья Месси"
-
Группа мексиканских болельщиков отправилась на ЧМ-2018 в Россию на автобусе
-
Лопетеги озвучил Пересу свои пожелания по входящим трансферам
-
Перес установил цену на Вальехо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13