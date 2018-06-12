Капелло рассказал, за каких игроков сборной России он будет болеть персонально

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Капелло рассказал, за каких игроков сборной России он будет болеть персонально

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, за каких игроков национальной команды он будет болеть персонально.

"Буду сопереживать сборной России на Чемпионате Мира и персонально болеть за двух ребят. За кого именно? За Акинфеева и Самедова. Почему? На Чемпионате Мира в Бразилии они совершили ошибки, которые не свойственны этим ребятам. Те ошибки стали для нас роковыми, мы не смогли выйти из группы, а сами игроки очень переживали. Искренне желаю им показать свои лучшие качестве у себя дома, перед своими болельщиками" - сказал Капелло.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Уругваем и Египтом.

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