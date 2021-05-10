Капелло разнес "Ювентус" после разгрома в матче с "Миланом"

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Капелло разнес "Ювентус" после разгрома в матче с "Миланом"

Фото: твиттер L'Equipe/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Милана" Фабио Капелло подверг громкой критике туринский клуб, который проиграл миланцам (0:3) в матче 35-го тура чемпионата Италии.

"Игра "Ювентуса" была позорной. Это полная катастрофа. В первом тайме команды просто не было на поле, у них не было никаких идей. Отчасти в этом виноват "Милан", но они не делали ничего невероятного. "Ювентус" пытался прессинговать, но делал это без агрессии. Они не смогли даже отобрать мяч. И это команды Суперлиги? Во втором тайме было интереснее. "Милан" раскрыл игру за счет своего гола, а "Ювентус" проснулся после незабитого пенальти Кессье. Впрочем, этого было мало. Доннарумма совершил всего 1 сейв", - приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

"Милан" благодаря победе вышел на третье место в турнирной таблице Серии А, а "Ювентус" опустился на пятую позицию.

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