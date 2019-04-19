Капелло: "Реал" может потратить на усиление состава 500 миллионов евро"

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Капелло: "Реал" может потратить на усиление состава 500 миллионов евро"
Бывший главный тренер "Реала" Фабио Капелло рассказал о трансферных планах королевского клуба.

"Мне сообщили, что "Реал" может потратить на усиление состава 500 миллионов евро. Об этом мне сказал человек, много знающий о "Реале".

Я был удивлен, когда узнал о возвращении Зидана в "Реал". Уверен, что теперь у него намного больше власти, чем было ранее", - приводит слова Капелло AS.

Ранее сообщалось, что в сферу интересов "Реала" входят полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, нападающие ПСЖ Килиан Мбаппе, "Челси" Эден Азар и "Ливерпуля" Садио Мане.

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