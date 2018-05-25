Капелло: "Роналду - лучший форвард мира, но у него нет техники Месси"

Теги фабио капеллокриштиану роналдулионель месси

Капелло: "Роналду - лучший форвард мира, но у него нет техники Месси"Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о текущей форме форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

"Криштиану Роналду - лучший нападающий в мире, никто не может сравниться с его скоростью, мощью и силой, он - очень силен. Он больше не может играть на фланге атаки, закрывая большие участки поля. Трансформация его игры является признаком интеллекта, а также маниакальной заботы о своей физической форме. У Криштиану нет техники Месси, и чтобы оставаться на вершине, он должен тренироваться еще более упорно", - цитирует 71-летнего специалиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Роналду высказался о предстоящем матче против "Ливерпуля". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов