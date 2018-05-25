Капелло: "Роналду - лучший форвард мира, но у него нет техники Месси"

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о текущей форме форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

" Криштиану Роналду - лучший нападающий в мире, никто не может сравниться с его скоростью, мощью и силой, он - очень силен. Он больше не может играть на фланге атаки, закрывая большие участки поля. Трансформация его игры является признаком интеллекта, а также маниакальной заботы о своей физической форме. У Криштиану нет техники Месси, и чтобы оставаться на вершине, он должен тренироваться еще более упорно ", - цитирует 71-летнего специалиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Роналду высказался о предстоящем матче против "Ливерпуля". | soccernews.ru