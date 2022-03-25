Капелло шокирован невыходом сборной Италии на ЧМ-2022
Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мыслями о невыходе национальной сборной на ЧМ-2022.
"Скуадра Адзурра" в стыках отборочного турнира минимально проиграла Северной Македонии (0:1).
"Никогда в жизни не подумал бы, что Италия вообще сможет проиграть Македонии эту встречу... Но мы проиграли. Вот и всё. Пропускаем гол на последних минутах и уже не можем отыграться. Это очень грустный и тяжёлый момент для всего итальянского футбола", - сказал Капелло.
Напомним, что итальянцы пропустят второй чемпионат мира подряд. Такое с ними произошло впервые в истории.
Не пропустите: СМИ узнали, кто может возглавить сборную Италии в случае отставки Манчини. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Рома" определилась с будущим Мхитаряна
-
Зарема объяснила, почему "Спартак" в еврокубках выступил успешнее, чем в РПЛ
-
"Милан" сохраняет интерес к Хвиче
-
Четыре топ-клуба Европы поспорят за Махреза
-
Капелло шокирован невыходом сборной Италии на ЧМ-2022
-
Зарема предложила создать новый футбольный турнир в России
-
Бурак Йылмаз объявил о завершении карьеры в сборной Турции
-
"Фиорентина" обновила клубную эмблему
-
1
"Реал" намерен расстаться с 9 футболистами
-
Эмоции игроков сборной Македонии после победы над Италией (видео)
-
"Барселона" не интересуется Мбаппе
-
В ЦСКА отреагировали на слухи о будущем Ахметова
-
Платини: "Месси уже никогда не будет играть так, как 5-6 лет назад"
-
Бэйл ярко высказался о своём дубле в матче Уэльс - Австрия
-
Жирков и Мамаев близки к возвращению в строй после травм
-
Роналду прокомментировал победу Португалии над Турцией
-
Ибрагимович может остаться в "Милане" после завершения карьеры: подробности
-
Сёмин назвал главный талант российского футбола
-
СМИ узнали, кто может возглавить сборную Италии в случае отставки Манчини
-
"Барселона" намерена бороться за Мбаппе
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1