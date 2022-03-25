Капелло шокирован невыходом сборной Италии на ЧМ-2022

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Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мыслями о невыходе национальной сборной на ЧМ-2022.

"Скуадра Адзурра" в стыках отборочного турнира минимально проиграла Северной Македонии (0:1).

"Никогда в жизни не подумал бы, что Италия вообще сможет проиграть Македонии эту встречу... Но мы проиграли. Вот и всё. Пропускаем гол на последних минутах и уже не можем отыграться. Это очень грустный и тяжёлый момент для всего итальянского футбола", - сказал Капелло.

Напомним, что итальянцы пропустят второй чемпионат мира подряд. Такое с ними произошло впервые в истории.

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