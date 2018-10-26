Капелло шокирован ситуацией с Кокориным и Мамаевым

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Капелло шокирован ситуацией с Кокориным и Мамаевым

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло признался, что он шокирован ситуацией с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Что же вы натворили, ребята? Я в шоке! Разумеется, эта информация быстро долетела и до Италии. У меня это просто в голове не укладывается. Как такое возможно? Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош? Мама миа" - сказал Капелло.

Напомним, что Кокорин и Мамаев избили троих человек в центре Москвы. Против них возбудили уголовные дела по статьям "побои" и "хулиганство". Футболистам грозит до семи лет лишения свободы.

Не пропустите: В камерах Кокорина и Мамаева появилось видеонаблюдение. | http://soccernews.ru

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