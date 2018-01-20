Капелло скептически относится к возможному переходу Рафиньи Алькантары в "Интер"

Наставник "Цзянсу Сунин" Фабио Капелло поделился мнением о возможном переходе хавбека "Барселоны" Рафиньи Алькантары в "Интер".

"Рафинья - отличный футболист, обладающий рядом положительных качеств. Но он просидел в запасе немало времени. Ему понадобится как минимум три игры, чтобы понять, как вообще устроена игра в "Интере". Однако у "нерадзурри" нет столько времени. Стиль итальянского клуба очень сильно отличается от того, что происходит в "Барселоне" - приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, что в этом сезоне Рафинья принял участие всего в одной игре Кубка Испании.

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