Капелло составил символическую сборную из своих бывших игроков

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал состав символической сборной из футболистов, с которыми он работал.

Команда Капелло выглядит так:

вратарь: Джанлуиджи Буффон

защитники: Кафу, Франко Барези, Паоло Мальдини, Роберто Карлос

полузащитники: Фернандо Редондо, Руд Гуллит, Деян Савичевич

нападающие: Рауль, Марко ван Бастен, Роналдо.

72-летний Капелло за свою карьеру тренировал "Милан", "Реал", вновь "Милан", "Рому", "Ювентус", вновь "Реал", сборную Англии и "Цзянсу Сунин". Пятикратный чемпион Италии, двукратный чемпион Испании, четырехкратный обладатель Суперкубка Италии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА.

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