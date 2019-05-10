Капелло составил символическую сборную из своих бывших игроков

Теги фабио капеллоджанлуиджи буффонроналдопаоло мальдини

Капелло составил символическую сборную из своих бывших игроков

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал состав символической сборной из футболистов, с которыми он работал.

Команда Капелло выглядит так:

вратарь: Джанлуиджи Буффон

защитники: Кафу, Франко Барези, Паоло Мальдини, Роберто Карлос

полузащитники: Фернандо Редондо, Руд Гуллит, Деян Савичевич

нападающие: Рауль, Марко ван Бастен, Роналдо.

72-летний Капелло за свою карьеру тренировал "Милан", "Реал", вновь "Милан", "Рому", "Ювентус", вновь "Реал", сборную Англии и "Цзянсу Сунин". Пятикратный чемпион Италии, двукратный чемпион Испании, четырехкратный обладатель Суперкубка Италии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА.

Не пропустите: Аллегри выдвинул "Ювентусу" свои условия. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо

"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 35 89
2 Наполи Наполи 35 73
3 Интер Милан Интер Милан 35 63
4 Аталанта Аталанта 35 62
5 Милан Милан 35 59
6 Рома Рома 35 59
7 Торино Торино 35 57
8 Лацио Лацио 35 55
9 Сампдория Сампдория 35 49
10 Сассуоло Сассуоло 35 42
11 СПАЛ СПАЛ 35 42
12 Кальяри Кальяри 35 40
13 Фиорентина Фиорентина 35 40
14 Парма Парма 35 38
15 Болонья Болонья 35 37
16 Дженоа Дженоа 35 36
17 Удинезе Удинезе 35 34
18 Эмполи Эмполи 35 32
19 Фрозиноне Фрозиноне 35 24
20 Кьево Кьево 35 15
Полная таблица

топ-5 тегов