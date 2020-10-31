Капелло сравнил "Ливерпуль" и "Аталанту"

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Капелло сравнил "Ливерпуль" и "Аталанту"

Известный итальянский тренер Фабио Капелло считает, что игровые стили "Ливерпуля" и "Аталанты" очень похожи.

"Аталанта" - это итальянский "Ливерпуль". У этой команды много очень интересных деталей и качественный состав. Они всегда атакуют, иногда не оставляя в обороне вообще никого", - приводит слова Капелло AS. 

Напомним, что "Ливерпуль" и "Аталанта" попали в одну группу Лиги Чемпионов. Первый очный матч между ними состоится в ближайший вторник в Италии, второй - 25 ноября в Англии.

Не пропустите: Капелло оценил дебют Миранчука за "Аталанту". | http://soccernews.ru 
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