Капелло указал на проблему Миранчука

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло назвал качество, мешающее прогрессу полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.

"У Алексея отличные игровые качества, жаль, что он немного ленив", - сказал Капелло в эфире Sky Sport Italia.

В текущем сезоне 25-летний Миранчук сделал 1 ассист в 5 матчах за "Аталанту".

Стоит отметить, что в последних трёх играх россиянина даже не выпускали на замену.

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