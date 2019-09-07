Капелло усомнился в топ-уровне Лукаку
Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением об игровых качествах нападающего "Интера" Ромелу Лукаку.
"Лукаку - хороший игрок и неплохо двигается. Он забил два гола - с пенальти и после ошибки вратаря. Ромелу полезен на поле, но он не футболист топ-уровня", - цитирует Капелло Football Italia.
Минувшим летом "Интер" купил Лукаку у "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро.
Контракт бельгийца с миланским клубом рассчитан до июня 2024 года. Его приобретение лоббировалось наставником "нерадзурри" Антонио Конте.
Не пропустите: Лукаку готов помочь "Интеру" бороться с проблемой расизма в футболе. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сборная России опубликовала фото в честь всемирного дня бороды
-
Пике рассказал, как ослушался Вальверде перед началом сезона
-
Венгер сравнил Месси и Салаха
-
"Барселона" ведёт переговоры о возвращении в клуб Пуйоля
-
"Зенит" выплатил вознаграждение первому тренеру Сутормина
-
Канте рассказал, сколько планирует выступать за "Челси"
-
РПЛ с недельным опозданием опубликовала расписание 9-го тура
-
"Рубин" потерпел поражение в товарищеском матче с командой Александра Глеба
-
Капелло усомнился в топ-уровне Лукаку
-
Как Неймар спас Дани Алвеса от гигантского насекомого (видео)
-
Дзюба обратился к болельщикам сборной России
-
1
Жиру: "В футбольном мире сложно объявить о своей гомосексуальности"
-
Гусев - об основном вратаре сборной России: "Тяжело найти замену такой глыбе, как Акинфеев"
-
1
Селюк призвал болельщиков "Спартака" аплодировать Федуну на каждом домашнем матче
-
Президент "Урала" прокомментировал информацию об интересе клуба к Мамаеву
-
Бартомеу не верит, что Месси может уйти из "Барселоны"
-
Дзюба рассказал, чего боятся игроки сборной России
-
Сборная Германии прервала 12-летнюю домашнюю беспроигрышную серию в квалификации Евро
-
Шотландия - Россия: что осталось за кадром (видео)
-
Президент РПЛ высказался о скором освобождении Кокорина и Мамаева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0