Капелло усомнился в топ-уровне Лукаку

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Капелло усомнился в топ-уровне Лукаку

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением об игровых качествах нападающего "Интера" Ромелу Лукаку.

"Лукаку - хороший игрок и неплохо двигается. Он забил два гола - с пенальти и после ошибки вратаря. Ромелу полезен на поле, но он не футболист топ-уровня", - цитирует Капелло Football Italia.

Минувшим летом "Интер" купил Лукаку у "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро.

Контракт бельгийца с миланским клубом рассчитан до июня 2024 года. Его приобретение лоббировалось наставником "нерадзурри" Антонио Конте.

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