Капелло: "В сборной Погба кажется среднестатистическим футболистом"

Известный тренер Фабио Капелло поделился мнением о хавбеке Поле Погба.

"В "Ювентусе" Погба играл ключевую роль, в "Манчестер Юнайтед" и в сборной Франции он не показывает те же результаты, его уровень стал ниже.

В Италии казалось, что его физическая мощь неудержима, но в сборной он кажется среднестатистическим футболистом. "Ювентус" хорошо наварился, когда продал его" - приводит слова Капелло Todomercadoweb.

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