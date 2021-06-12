Капелло верит в сборную России в матче с Бельгией

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Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

"России предстоит провести очень сложный матч. Бельгия сильна, у них высококлассные игроки на каждой позиции. Мне говорят, что у России почти нет шансов, но я считаю, что это не так. Свои моменты они найдут. За сборную России ещё будут играть болельщики, их поддержка очень важна.

Считаю ли эту сборную России сильной? Это хорошая команда, именно в этом её сила - в командной дисциплине. Первая игра на турнире всегда крайне опасна, напряжение очень высокое и эмоции зашкаливают, с этим надо быть аккуратнее. У Бельгии не сыграют Де Брюйне и Азар, но не стоит недооценивать силу других игроков: Мертенс, Лукаку - эти парни способны создать много проблем обороне сборной России", - сказал Капелло.

Игра состоится сегодня в Санкт-Петербурге в 22:00 по московскому времени.

74-летний Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год.

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