Капелло высказался о будущем Роналду



Бывший главный тренер "Реала" Фабио Капелло считает, что нападающий королевского клуба Криштиану Роналду покинет команду.

"Я думаю, что Роналду хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед", чтобы поработать под руководством Моуринью. Считаю, что он вернется в Англию", - приводит слова Капелло Sky Sport 24.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" является одним из претендентов на 33-летнего Роналду, который хочет покинуть "Реал".

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