Капелло высказался о Головине и поделился ожиданиями от матча России против Дании

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Итальянский экс-тренер сборной России Фабио Капелло высказался перед матчем против Дании и поделился мнением о Головине..

– Очень трудный матч для сборной России. Третий матч в группе требует постоянной и максимальной концентрации. Желаю удачи игрокам сборной России.

– Кто импонирует в этом составе?

– Головин оправдывает ожидания. Это креативный и техничный хавбек, который умеет брать игру на себя.

Я помню его по игре в 18 лет, а теперь он окреп и может стать лидером сборной на этом соревновании, – сказал Капелло.

Россия сыграет против Дании сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения - Копенгаген.

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