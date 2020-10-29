Капелло высказался о победе "Барселоны" над "Ювентусом" в матче Лиги Чемпионов
Бывший главный тренер "Ювентуса" и сборной России Фабио Капелло поделился мнением о победе "Барселоны" над туринским клубом (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Меня удивила разница в классе команд, хотя одна из них борется за скудетто, а вторая - проиграла в "эль-класико". Самоотдача игроков "Барселоны" поразила меня. Каталонский клуб мог забить голов восемь. Месси оказал существенное влияние на игру. Это была агрессивная команда, которая показала динамичный футбол", - приводит слова Капелло Goal.
Напомним, что победу "Барселоне" принесли голы Усмана Дембеле и Лионеля Месси.
Не пропустите: "Ювентус" ответил на троллинг "Барселоны". | http://soccernews.ru
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