Капелло высказался о победе "Барселоны" над "Ювентусом" в матче Лиги Чемпионов

Бывший главный тренер "Ювентуса" и сборной России Фабио Капелло поделился мнением о победе "Барселоны" над туринским клубом (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Меня удивила разница в классе команд, хотя одна из них борется за скудетто, а вторая - проиграла в "эль-класико". Самоотдача игроков "Барселоны" поразила меня. Каталонский клуб мог забить голов восемь. Месси оказал существенное влияние на игру. Это была агрессивная команда, которая показала динамичный футбол", - приводит слова Капелло Goal.

Напомним, что победу "Барселоне" принесли голы Усмана Дембеле и Лионеля Месси.

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